Carlos Coelho avalia Mecanismo de Recuperação e Resiliência

O eurodeputado do PSD Carlos Coelho foi nomeado relator, na comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu (PE), para o acompanhamento do desempenho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), no âmbito da auditoria do Tribunal de Contas Europeu (TCE). Segundo um comunicado, a auditoria do TCE examinou o quadro de acompanhamento do desempenho do MRR e concluiu a existência de «falhas no sistema de acompanhamento que não possibilitam medir o desempenho global» do mecanismo. «Estamos numa situação muito particular em que o maior fundo da UE que conhecemos, permite-nos acompanhar os progressos, mas não o desempenho em si. Os cidadãos europeus merecem saber se os objetivos fundamentais do fundo são atingidos e de que forma o dinheiro é gasto», referiu Carlos Coelho, citado na mesma nota. O MRR, que tem um valor de 723 mil milhões de euros, foi concebido em resposta à crise na União Europeia provocada pela pandemia da covid-19.