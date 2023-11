Donald Trump viaja à Argentina para reunir com Javier Milei

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, viajará até Buenos Aires para se reunir com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei.

Segundo o gabinete do líder do partido A Liberdade Avança, na noite de quarta-feira, Milei recebeu um telefonema de Trump, “que lhe deu os parabéns e sublinhou que a vitória por ampla margem nas eleições do passado domingo teve grande impacto mundial”.

De acordo com o comunicado do gabinete de Milei divulgado nas redes sociais, Trump, o candidato melhor colocado nas sondagens para as eleições primárias do Partido Republicano para a corrida à Casa Branca em 2024 nos EUA, anunciou durante a conversa que viajará para Buenos Aires para o encontro com o presidente eleito da Argentina.

Javier Milei ocupará o cargo de presidente da Argentina a partir de 10 de dezembro, depois de no passado domingo ter derrotado o candidato peronista, Sergio Massa.

“Parabéns a Javier Milei pela grande eleição como Presidente da Argentina. O mundo inteiro está de olho em si! Estou muito orgulhoso”, escreveu Trump nas redes sociais, depois da vitória do novo presidente argentino.