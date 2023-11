Guerra. Três civis ucranianos mortos em bombardeamento russo

Pelo menos três civis ucranianos morreram esta quinta-feira na sequência de um bombardeamento russo na cidade de Chornobayivka, na região de Kherson (sul).

“Três mortos. Cinco feridos com graus variados de gravidade. Mais de 60 edifícios residenciais e agrícolas foram danificados”, disse o ministro do Interior da Ucrânia, Iho Klimenko, através do Telegram.

“A polícia está a documentar as consequências de mais um crime de guerra cometido pelas forças de ocupação”, acrescentou.

Foram utilizadas no bombardeamento, de acordo com a mesma fonte, munições de fragmentação.