Governo israelita diz que já tem primeira lista de reféns

Israel informou esta quinta-feira que já tem uma primeira lista de reféns e que já está em contacto com as duas famílias.

“Israel confirma que recebeu uma lista inicial de nomes. As autoridades estão a verificar os detalhes da lista e estão em contacto com todas as famílias”, diz o gabinete do chefe do Governo israelita, Benjamin Netanyahu, numa nota divulgada, citada pela imprensa internacional.

Recorde-se que o cessar-fogo entre o Hamas e Israel terá início as 7h00 de sexta-feira (5h00, em Portugal), anunciou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, em Doha, o responsável adiantou ainda que, às 16h00 locais (14h00, em Portugal), serão libertados 13 reféns.