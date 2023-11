Guerra. Cessar-fogo começa amanhã às 7h00

O cessar-fogo entre o Hamas e Israel terá início as 7h00 de sexta-feira (5h00, em Portugal), anunciou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, em Doha, o responsável adiantou ainda que, às 16h00 locais (14h00, em Portugal), serão libertados 13 reféns.

Além disso, após a libertação dos 13 reféns, os restantes 37 serão libertados todos os dias, mas dentro de um intervalo de tempo específico, adiantou a mesma fonte.

“Serão entregues à Cruz Vermelha” para “tornar a transferência o mais segura possível para todas as partes”, disse.

“Esperamos que não haja atrasos e penso que chegámos a um ponto em que tudo está no seu devido lugar e estamos prontos para avançar para o terreno”, afirmou o porta-voz.

Ainda não se sabe muitos pormenores, mas a imprensa internacional informa que a demora no cessar-fogo se devia a novas exigências do Hamas.