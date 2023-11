Teatro Nacional D. Maria II apens reabre ao público em 2025

O Teatro Nacional D. Maria II deverá reabrir ao público no início de 2025, um ano depois do prazo inicialmente previsto. A estimativa é que as obras estejam concluídas em outubro de 2024.

De acordo com o administrador do Teatro, a obra foi consignada apenas em junho deste ano, depois de alguma “entropia” burocrática e administrativa. “Tendo em consideração que o prazo inicial de 12 meses teve de ser estendido, pela complexidade da obra, para 16 meses, leva-nos a que a data previsível para o final da obra seja outubro de 2024, prevendo-se que o teatro possa reabrir em janeiro de 2025 ao público, já totalmente remodelado e com a sua programação definida”, disse Rui Catarino no Teatro das Figuras, em Faro.

O Teatro Nacional D. Maria II, encerrado desde janeiro para obras de requalificação – que têm um valor estimado de 9,8 milhões de euros -, está desde então a desenvolver o projeto “Odisseia Nacional”, em parceria com 93 concelhos de todas as regiões de Portugal continental e ilhas.

“A Odisseia Nacional não irá parar, estender-se-á durante o ano de 2024 e a intenção é que este papel de expansão por todo o território nacional continue mesmo depois de o teatro reabrir, em 2025, e passe a ser parte da sua missão, este trabalho de coesão territorial pela cultura”, afirmou o responsável.