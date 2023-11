Procuradora-Geral da República não se sente responsável pela queda do Governo

A Procuradora-Geral da República afirmou, esta quinta-feira, que não se sente responsável nem pela demissão do primeiro-ministro nem pela queda do Governo.

"Não me sinto responsável por coisa nenhuma. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, investiga, perante a notícia da prática de factos, aquilo que deve investigar. Aquilo que resulta da lei é que deve investigar", disse aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre violência doméstica na sede da Polícia Judiciária.

Lucília Gago escreveu o parágrafo no comunicado que referia a existência de suspeitas sobre António Costa e, segundo a própria, era obrigatório a informação contar da nota da procuradoria.

"Esse parágrafo é um parágrafo que diz com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação que está em curso. É uma necessidade de transparência, de informação relativamente à investigação que está em curso e, portanto, teria naturalmente de ser colocado, sob pena de, não constando do comunicado, se poder afirmar que estava indevidamente a ocultar-se um segmento da maior relevância", disse a Procuradora-Geral da República.

Lucília Gago sublinhou ainda que é nomeada pelo Presidente da República e que pretende apresentar todos os resultados da investigação, que precipitou a crise política e a convocação de eleições antecipadas.