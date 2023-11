Ambulância atropela menina de 12 anos atropelada em Leiria

Uma criança de 12 anos ficou ferida com gravidade, depois de ter sido atropelada por uma ambulância na localidade de Loureira, no concelho de Leiria.

A ambulância transportava um doente urgente e acabou por colher a menina, que foi levada em estado grave para o para o Hospital de Leiria.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Fátima, elementos da GNR e do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM, tal como a VMER do Hospital de Leiria.