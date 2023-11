Maratona de debate e votação do OE2024 começa hoje

O Parlamento dá início esta quinta-feira à "maratona" de discussão e votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2024 (OE2024), que tem aprovação garantida, devido à maioria absoluta do PS.

A votação final global do documento está agendada para dia 29, até lá prevê-se um total de 2.193 minutos, cerca de 37 horas, a debater e a votar as mais de 1.900 propostas de alteração ao Orçamento.

O PCP foi o partido que apresentou mais propostas, 507; seguido do Chega que entregou 441 alterações. O PSD fez 307 e o Bloco de Esquerda 184.

O PAN apresentou 159 propostas, o Livre 153 e o PS 122, enquanto o partido com o menor número de alterações submetidas foi a IL, com 58 propostas.

Já o PS propôs a eliminação de algumas medidas e o desagravamento de outras.