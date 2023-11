Ministro dos Negócios Estrangeiros vai a Israel e à Palestina

O ministro dos Negócios Estrangeiros desloca-se ao Médio Oriente na sexta-feira, para uma visita de dois dias.

João Gomes Cravinho, acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus da Eslovénia, vai a Israel, à Palestina, à Jordânia e ao Egito.

"Os Ministros deslocam-se à região com o objetivo de dar continuidade ao diálogo e consultas com atores na região, contribuindo para o diálogo político em curso, indispensável para responder à situação e relançar a via diplomática para a construção de uma paz duradoura e sustentável, ancorada numa solução de dois Estados", lê-se num comunicado.



Os dois ministros têm encontro marcado com o homólogo israelita, Eli Cohen, no sul do país, na sexta-feira, e serão recebidos pelo Presidente israelita, Isaac Herzog, em Telavive.

No mesmo dia, em Ramallah, na Cisjordânia, reúnem-se com o chefe da diplomacia palestiniana, Riyad al-Maliki, e serão recebidos pelo primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh.

O sábado será dedicado ao "diálogo sobre a situação atual e as perspetivas de paz na região com dois parceiros regionais de relevo - Jordânia e Egito", informa o Governo, no mesmo comunicado.