IL quer ouvir Marta Temido no parlamento sobre caso do Santa Maria

A Iniciativa Liberal (IL) quer que a ex-ministra Marta Temido explique na Assembleia da República o caso das gémeas que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria. A IL quer ainda ouvir no Parlamento a antiga e atual administração do hospital.

Esta quarta-feira, o presidente da IL afirmou que o partido aguardou desde o início de novembro, altura em que o caso foi tornado público por uma reportagem da TVI, para perceber se eram conhecidas mais informações e dadas mais explicações.

No entanto, e após concluir que “não há factos que expliquem as decisões tomadas”, a IL decidiu “apresentar um requerimento no sentido da ministra da Saúde de então, Marta Temido, ser chamada ao parlamento para apresentar explicações”. O objetivo da IL é que também a antiga e a atual administração do Santa Maria sejam ouvidas no Parlamento sobre o caso.

“O Presidente da República afirma não ter tido nenhuma interferência. É preciso que os responsáveis de então e as administrações de então venham dar explicações”, disse Rui Rocha, salientando que, como os liberais não questionam a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, “aquilo que fica por esclarecer é o resto”.

De acordo com o requerimento, o pedido de audição é feito com caráter de urgência e abrange não só Marta Temido como também António Lacerda Sales, então secretário de Estado da Saúde, bem como o antigo e a atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Daniel Ferro e Ana Paula Martins, respetivamente.

Em causa está uma reportagem da TVI, transmitida no início de novembro, segundo a qual duas gémeas luso-brasileiras vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma, – um dos mais caros do mundo – para a atrofia muscular espinhal, que totalizou no conjunto quatro milhões de euros.