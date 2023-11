Adeptos do Benfica não vão poder estar no jogo contra ao RB SalzBurg

A UEFA decidiu castigar o SL Benfica, pelos incidentes provocados pelos seus adeptos no último jogo da Liga dos Campeões, proibindo as águias de ter adeptos nas bancadas no seu próximo jogo, contra o RB SalzBurg, jogado na Aústria.

Este pode ser um jogo decisivo para o Benfica, sendo que é o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O órgão que gere o futebol europeu, decidiu castigar as águias porque, na quarta jornada da fase de grupos da ‘Champions’, frente ao Real Sociedad, os adeptos do Benfica arremessaram tochas para o relvado durante o jogo.

Esta é a segunda época consecutiva que os encarnados são impedidos de levar adeptos a um jogo fora de Portugal, sendo que o mesmo aconteceu na ultima temporada, nos quartos de final da competição.

Em comunicado, o Benfica garante que o assunto vai ser analisado internamente e não faz mais comentários sobre o tema.

As águias, que na próxima semana vão defrontar o Inter de Milão para a Liga dos Campeões, ocupam o último lugar do Grupo D da competição, ainda com zero pontos, faltando duas jornadas para o fim da fase de grupos.

A equipa italiana encontra-se em segundo lugar com 10 pontos e já garantiu um lugar nos oitavos de final da competição, bem como o Real Sociedad.