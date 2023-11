Cascais lança concurso internacional para jovens cantores líricos

O concurso tem as inscrições abertas até 31 de dezembro, podendo concorrer jovens entre os 18 e os 32 anos de todas as tipologias vocais.

Nos dias 7 e 8 de abril realizar-se-ão as primeiras provas onde os melhores cantores serão escolhidos para avançarem para as semifinais, que se realizam nos dias 10 e 11 de abril, sempre no Centro Cultural de Cascais, em sessões abertas ao público.

Sergei Leiferkus, o prestigiado e mundialmente conhecido barítono, é o presidente do Júri que, juntamente com Adriano Jordão, considerado um dos melhores pianistas portugueses, constituem a equipa de Direcção Artística do Cascais Ópera.

A Casa das Histórias Paula Rego acolhe masterclasses abertas a estudantes, cantores e também aos candidatos, nos dias 9, 12 e 13 de abril.

Os finalistas do concurso irão atuar no histórico Teatro Nacional de São Carlos apoiados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, onde disputarão o “Grand Prix” Égide de 10.000 euros, o novíssimo prémio “Teresa Berganza” de 9.000 euros, outros prémios pecuniários e contratos para apresentação em teatros internacionais.

O Concurso é co-organizado entre a Associação CIVOC e a Câmara Municipal de Cascais e conta com o apoio da Égide Associação Portuguesa das Artes, Fundação D. Luís, Fundação la Caixa, Fundação Millennium BCP, Casino Estoril, SRS Legal e ainda com o apoio do Teatro Nacional de São Carlos, parceiro institucional deste concurso.

Outro dos momentos marcantes desta iniciativa será a homenagem a Teresa Berganza numa Gala Especial no Casino Estoril, intitulada “Carmen para Berganza”, no dia 11 de Abril. “Serão recordados os seus papéis marcantes, nomeadamente a inesquecível “Carmen”.

“Teresa Berganza esteve no projecto do Cascais Ópera desde o início e seria naturalmente membro do Júri. Falámos muitas vezes deste magnífico projecto como falámos muitas vezes do seu amor por Portugal, onde cantava enquanto ainda era estudante no Conservatório. Veio tantas vezes a Portugal, para a Ópera (TNSC), para festivais, Casa de Mateus e também como solista da Orquestra Sinfónica Portuguesa. E sempre com um sucesso retumbante!”, adiantou Adriano Jordão, um dos diretores artísticos do Cascais Ópera.

Este espectáculo contará também com a Orquestra Sinfónica de Cascais, dirigida pelo maestro Nikolay Lalov e terá a participação de um coro colaborativo.

Os bilhetes estarão brevemente à venda nos locais habituais.