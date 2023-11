Pedro Nuno Santos soma apoios de mais governantes e ex-governantes

Os secretários de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, da Justiça, Pedro Tavares, das Pescas, Teresa Pedro e da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, manifestaram apoio a Pedro Nuno Santos na corrida a secretário-geral do PS, anunciou esta quarta-feira a sua candidatura.

Além de outros nomes já conhecidos, a candidatura de Pedro Nuno Santos recolhe também os apoios de antigos governantes, como os ex-ministros da Cultura, Gabriela Canavilhas e Luís Castro Mendes, bem como a ex-secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino.

Estas personalidades juntam-se aos atuais ministros Duarte Cordeiro, Manuel Pizarro, João Costa, Marina Gonçalves, Maria do Céu Antunes, Ana Abrunhosa e aos antigos ministros João Cravinho, Alberto Martins, Alexandra Leitão, Eduardo Cabrita, João Soares, e aos antigos secretários de Estado Ascenso Simões, João Paulo Rebelo, Miguel Prata Roque, Ricardo Pinheiro e Elza Pais e aos atuais secretários de Estado Carlos Miguel, Hugo Pires, Eduardo Pinheiro e Isabel Rodrigues.

As eleições diretas internas do PS estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, com o congresso a decorrer entre 5 e 7 de janeiro. Na corrida à liderança dos socialistas estão também José Luís Carneiro e Daniel Adrião.