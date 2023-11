Estudo JLL. Faltam 46 mil camas para estudantes em Lisboa e Porto

Só em Lisboa e no Porto, faltam 46 mil camas para estudantes. Esta é uma das conclusões do mais recente estudo da consultora imobiliária JLL, “Student Housing Portugal”, que conclui ainda que, “apesar do aumento e qualificação do stock nos últimos anos, o número de estudantes universitários tem crescido a um ritmo bastante superior, mantendo-se um forte desequilíbrio entre a oferta e a procura”.

Os indicadores de desempenho deste tipo de imobiliário – também chamado de Purpose-Built Student Accomodation (PBSA) – “refletem uma indústria forte, que atrai cada vez mais operadores de referência e consolidam este tipo de ativos como um alvo preferencial para os investidores”, dizem.

“O setor de residências universitárias em Portugal mudou muito nos últimos anos. Passámos de um mercado informal, com uma oferta dominada por instituições religiosas e serviços de ação social das universidades públicas, para um stock gerido por operadores profissionais. O progresso do setor em quantidade e qualidade tem sido assinalável, mas o stock existente e os novos projetos planeados continuam a não ser suficientes para suprir a procura deste tipo de alojamento”, diz Joana Fonseca, Head of Strategic Consultancy & Research da JLL.

De acordo com esta responsável, “o número de estudantes universitários não só cresceu muito nos últimos anos como é consideravelmente superior à oferta existente. Atualmente, estamos a contrastar quase 450.000 alunos no ensino superior com um stock inferior a 10.000 camas em residências universitárias privadas. Este stock vai crescer para quase 17.000 camas até 2026, mas mesmo já contabilizando este reforço, o número de camas disponíveis não equivale a mais do que 20% a 30% do número de alunos deslocados em Lisboa e Porto, o significa que necessitaríamos de cerca de mais 46.000 mil camas para suprir as necessidades da procura”.

O estudo detalha que existem atualmente 9.200 camas integradas em residências universitárias privadas em Portugal, “um stock que evoluiu consideravelmente nos últimos três anos quer em número quer em qualidade, com o desenvolvimento de diversos projetos operados por marcas de referência no alojamento universitário” e a JLL estima que o stock alcançará as 17.000 camas até 2026, considerando as 7.800 camas contabilizadas nos projetos em pipeline.

“O número de camas privadas em Lisboa chega atualmente para cobrir apenas 17% da comunidade de estudantes deslocados, um rácio que expandirá para 18% considerando a adição do pipeline projetado”, detalha a JLL, acrescentando que, no caso do Porto, a taxa de cobertura do mercado “é mais elevada, com o atual stock a dar resposta a 27% dos alunos com necessidades de alojamento, antecipando-se a melhoria deste rácio para 32% com o aumento da oferta prevista até 2026” e conclui que a escassez de oferta se traduza num total de 30.000 camas em Lisboa e de 16.000 no Porto.