Gaza. Guterres saúda acordo no Médio Oriente

António Guterres congratulou, esta quarta-feira, o acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns, mas afirmou que “ainda há muito por fazer”.

O secretário-geral da ONU “congratula-se com o acordo alcançado entre Israel e o Hamas, com a mediação do Qatar, apoiado pelo Egito e pelos Estados Unidos”, afirmou o porta-voz, numa breve declaração recebida em Genebra, Suíça.

“As Nações Unidas mobilizarão todas as suas capacidades para apoiar a aplicação do acordo e maximizar o seu impacto positivo na situação humanitária em Gaza”, acrescentou.

Recorde-se que o acordo prevê a libertação de 50 reféns detidos na Faixa de Gaza, em troca de 150 prisioneiros palestinianos. Além disso, haver um cessar-fogo, de quatro dias, no território.