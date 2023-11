UEFA. FC Porto e Sporting de Braga multados

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA sancionou vários clubes europeus, como o Paris Saint-Germain, o AC Milan, o Real Sociedad ou os portugueses FC Porto e Sporting de Braga.

O FC Porto foi multado em 35.750 euros pela utilização de material pirotécnico no jogo contra o Antuérpia. Já o clube belga foi sancionado em 20.000 euros por incidentes dos adeptos e a interdição parcial do seu estádio no próximo encontro caseiro da competição.

Por seu turno, o Sporting de Braga foi multado em oito mil euros pelo acendimento de tochas na receção ao Real Madrid, da terceira jornada.

O PSG terá de pagar um total de 98.000 euros pelos incidentes ocorridos contra o AC Milan em Paris, em 25 de outubro. Pelo mesmo jogo, o clube italiano foi multado em 20 mil euros por incidentes do público e utilização de engenhos pirotécnicos.

A Real Sociedad foi multada em 3.000 euros pelo acendimento de tochas pelos seus adeptos no jogo em casa do Benfica.