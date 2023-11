Sara Sampaio confirmada no novo filme do Super-Homem

O elenco do novo filme do Super-Homem, intitulado de “Superman: Legacy”, vai ter a participação de Sara Sampaio.

De acordo com a imprensa internacional, a modelo e atriz foi escolhida para interpretar Eve Teschmacher, a assistente e grande paixão de Lex Luthor, um rival do Super-homem, que será interpretado por Nicholas Hoult.

O filme, produzido pela Warner Bros, tem data de lançamento prevista para 11 de julho de 2025.

“Finalmente posso partilhar a melhor notícia de sempre! Nem parece real! Obrigada James Gunn por me confiares a Eve!”, disse a atriz, através das redes sociais.

Ainda antes disso, Sara Sampaio estará nos grandes ecrãs, já no próximo ano, com a estreia o filme “Billy Knight”, no qual contracena com Al Pacino e Diana Silvers.