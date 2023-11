Coreia do Norte. Satélite espião fotografou bases militares dos EUA

A Coreia do Norte revelou esta quarta-feira que obteve fotografias de bases militares norte-americanas na ilha de Guam, no Oceano Pacífico. As fotos foram tiradas pelo satélite espião que lançou, terça-feira, a bordo de um foguetão espacial.

De acordo com a agência estatal, o líder norte-coreano viu “imagens da Base Aérea de Anderson, do Porto de Apra [onde se encontra uma base naval] e de outras áreas de importantes enclaves militares dos Estados Unidos”. As fotografias foram tiradas “do céu sobre a ilha de Guam, no Pacífico, e recebidas às 09:21 (locais, 00:21 em Lisboa] de 22 de novembro”, precisou.

Kim Jong-un terá visto as imagens durante uma visita ao centro de controlo geral da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial (NATA), em Pyongyang, a capital. Os técnicos disseram a Kim que o satélite Malligyong-1 começará oficialmente a funcionar em 01 de dezembro, depois de sofrer ajustes durante os próximos “7-10 dias”, segundo a KCNA.

Se as afirmações do regime forem verdadeiras, as capacidades de vigilância da Coreia do Norte terão aumentado muito com a instalação do Malligyong-1, que permitirá detetar movimentos de tropas no nordeste asiático a diferentes horas, uma vez que o satélite, situado numa órbita polar, dará mais de uma volta completa à Terra todos os dias.

No entanto, nem a Coreia do Sul nem os EUA, que, a par do Japão condenaram o lançamento, confirmaram que o satélite está numa órbita correta. O lançamento obrigou à ativação do sistema antimíssil do Japão, através do qual foi enviada uma mensagem aos habitantes de Okinawa (sudoeste) para que procurassem abrigo.