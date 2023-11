Conflito no Médio Oriente "não é uma guerra, é terrorismo", diz Papa

O conflito entre Israel e Palestina “não é uma guerra, mas terrorismo”, disse o Papa Francisco, esta quarta-feira.

“Não esqueçamos de rezar na oração por aqueles que sofrem por causa das guerras em tantas partes do mundo, especialmente pelo querido povo da Ucrânia, de Israel e da Palestina”, afirmou o líder da Igreja Católica, no final de uma audiência geral realizada na Praça de São Pedro.

Francisco disse ainda que recebeu “duas delegações, uma de israelitas que têm familiares mantidos como reféns em Gaza e outra de palestinianos que têm familiares presos em Israel”.

“Eles sofrem muito e ouvi como sofrem uns e outros. As guerras fazem isso, mas aqui fomos além das guerras. Isto não é uma guerra, é terrorismo”, sublinhou.

“Rezem muito pela paz. Que o Senhor nos ajude a resolver os problemas e a não continuar com as paixões que no final matam a todos. Rezem pelo povo de Israel para que a paz chegue”, disse.