Morreu o ator e encenador Carlos Avilez

O renomado encenador e ator Carlos Avilez faleceu aos 88 anos, vítima de uma paragem cardio-respiratória no Hospital de Cascais. A notícia foi confirmada por fonte do Teatro Experimental de Cascais.

Avilez deu entrada no Hospital na terça-feira passada devido a uma indisposição e veio a falecer por volta das 02:00 da madrugada de hoje. Nascido em 1937 como Carlos Vitor Machado, iniciou a sua carreira profissional como ator em 1956, integrando a Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro até 1963.

Com uma vida dedicada ao teatro, Carlos Avilez foi uma figura fundamental como um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais, que celebrou 58 anos de existência em 13 de novembro do ano passado. A sua contribuição para as artes cénicas em Portugal deixa um legado significativo.