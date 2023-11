Várias câmaras municipais no Norte alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária está a realizar uma grande operação, com buscas em várias câmaras municipais no Norte do país.

Em causa está o negócio das águas e empresas municipais, segundo o Correio da Manhã, que adianta que as autarquias visadas e alvo de buscas são Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Vila Flor e Alfândega da Fé.

Os crimes a ser investigados são corrupção e tráfico de influências.