Aprofundar Novembro

O 25 de Abril cumpriu-se com o próprio 25 de Abril, isto é, com o fim da ditadura. A democracia não se realiza, porém, com revoluções, mas com a concórdia; não se trata de um movimento abrupto, mas de um processo contínuo. A revolução de 25 de Abril não é sinónimo de democracia, mesmo que tenha sido ela a assegurar o primeiro passo da sua implantação. A revolução pode, pois, ser entendida como uma pré-revolução: um momento que antecede o real movimento revolucionário que é a democracia e o seu aprofundamento nas instituições e nos cidadãos. Se o 25 de Abril foi uma amálgama pré-revolucionária, com o propósito comum de derrubar o regime e fazer cessar a guerra de África, foi também um conjunto de vários 25 de Abris. O 25 de Novembro configura-se como o momento vitorioso de uma dessas correntes, assegurando o fim do processo de criação de uma ditadura de estilo soviético – ou pior – em Portugal. Isso é certo: não haveria democracia representativa sem Novembro, mas antes uma espécie de poder popular, uma das fórmulas encontradas pela aristocracia da esquerda revolucionária para chamar “democracia” a uma ditadura alternativa à do Estado Novo.

Mas o 25 de Novembro, como o de Abril, não fez, por si só, cumprir a democracia. Tratou-se, na verdade, de uma disputa entre marxistas dos quais saiu vencedora a facção moderada; consolidou o PS como o partido charneira da democracia, o centrípeto do regime para onde deveriam confluir todas as sensibilidades, por oposição ao perigo comunista e derivados à esquerda do próprio PS, e ao perigo fascista, para onde foram empurrados todos à sua direita; confirmou o PCP como titular de um poder de factum no seio da Administração e dos sindicatos, e também da imprensa e da cultura, muito superior à força dos seus votos, e ofereceu ao PS o poder de jure sobre as instituições do Estado; fortaleceu o caminho para a sociedade socialista, deixando a quem não era socialista o verdadeiro ónus da prova, como escreveu na época Francisco Lucas Pires; aprovou uma Constituição a meio caminho entre a Europa ocidental e o horror da economia soviética, votada sob coacção da esquerda, que passou de não desejar Constituição nenhuma a ver nela a tábua de salvação das conquistas revolucionárias.

Mário Soares garantiu que Portugal não se entregava de braços abertos à União Soviética. O país deve-lhe isso. Mas o processo democrático não se conclui com a hegemonia de um partido. A democracia só se consolidou posteriormente: com a criação da Aliança Democrática e a sua maioria absoluta, em 1979, que demonstrou que a democracia portuguesa podia ter representação à esquerda, com PS, e à direita, com a AD, terminando com um sistema em que a dicotomia era feita exclusivamente entre comunistas e o PS; com a revisão constitucional de 1982, extinguindo o Conselho da Revolução e colocando um fim definitivo ao poder político dos militares; com a adesão às Comunidades Europeias, em 1985, e com a subsequente revisão constitucional de 1989, fazendo com que o país desse alguns passos de modernização e democratização da economia.

Curiosamente, chegamos a 2023 e é a direita, e não o Partido Socialista, quem reclama a memória de Novembro. O que dirá muito dos socialistas de 2023, naturalmente. Mas que não diz menos a respeito da direita portuguesa, há 50 anos sem uma data ou um símbolo que possa celebrar. Talvez por isso fosse interessante aprofundar mais uma vez Abril e Novembro e resgatar para o lado direito da política o grande símbolo da democracia capaz de mobilizar mais do que as datas do passado: esse símbolo é o futuro.

Advogado e escritor