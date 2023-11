Qatar confirma acordo de trégua entre Israel e Hamas

O Qatar anunciou na noite de terça-feira que nas próximas 40 horas será anunciado o início da trégua de quatro dias entre Israel e o Hamas, que prevê a libertação de reféns.

“O acordo inclui a libertação de 50 reféns, mulheres e crianças civis, atualmente detidas na Faixa de Gaza, em troca da libertação de um número de mulheres e crianças palestinianas detidas em prisões israelitas”, referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros catari, num comunicado.

“O número de pessoas libertadas irá aumentar em fases posteriores da implementação do acordo”, pode ler-se.

O Qatar informa ainda que a pausa na guerra “irá permitir a entrada de um maior número de comboios humanitários e ajuda humanitária, incluindo combustível designado para necessidades humanitárias”.

Recorde-se que Israel aceitou ontem o acordo, que contou com os votos a favor do executivo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exceto os três ministros do Partido do Poder Judaico (Otzma Yehudit), de extrema-direita, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir.