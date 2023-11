Jovem detido no Metro de Lisboa por posse de arma proibida

Um jovem, de 25 anos, foi detido no dia 18 deste mês através do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) na freguesia de Campolide, por ser suspeito da prática do crime de posse de arma proibida.

Em comunicado, esta terça-feira enviado às redações, a força de segurança informa que, na sequência do patrulhamento na estação do Metropolitano de Lisboa do Jardim Zoológico, os polícias “avistaram o suspeito que ao deparar-se com o dispositivo policial, inverteu apressadamente o sentido de marcha”.

Deste modo, o jovem demonstrou “algum nervosismo e inquietação, motivo esse que levou à sua interceção e abordagem preventiva” e, no decorrer da “abordagem e questionado se teria algo ilícito em sua posse, afirmou que tinha uma faca, a qual transportava no interior do seu casaco”, revela a PSP.

A nota dá ainda conta de que se tratava de “uma faca de abertura automática, com comprimento total de 22 cm e lâmina de 9,7cm”, tendo o jovem argumentado que a arma esta em sua posse”para sua defesa pessoal”.

O detido foi notificado para comparecer na Instância Local Criminal de Lisboa – Secção de Pequena Criminalidade.