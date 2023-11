Número de beneficiários do subsídio de desemprego aumenta

Dados oficiais divulgados esta terça-feira revelam que o número de beneficiários do subsídio de desemprego chegou a quase 134.000 em outubro. O número é um aumento de quase 10.000 face a outubro do ano passado, mas uma descida de pouco mais de 5.200 quando comparado com setembro.

Segundo a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego em outubro foi de 133.980, um aumento de 9.944 subsídios processados (8%) face ao mesmo mês do ano anterior.

Já comparando os dados com setembro de 2023, há um decréscimo de 3,7%, com menos 5.209 subsídios de desemprego registados.

Uma análise à totalidade das várias prestações de desemprego (subsídio de desemprego e subsídio social inicial e subsequente), o número de beneficiários foi de 170.446 em outubro, uma diminuição de 3,4% em comparação com setembro. Face ao período homólogo, houve um aumento de 5,3%.

Os dados do GEP mostram ainda que o valor médio das prestações de desemprego foi de 588,79 euros em outubro. As prestações de desemprego foram maioritariamente requeridas por mulheres (58,6%), correspondendo a 99.843 beneficiárias e a 70.623 beneficiários (41,4%).