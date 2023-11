Bruxelas mantém apoio financeiro a Gaza

A Comissão Europeia (CE) decidiu continuar com o apoio humanitário para a população palestiniana na Faixa de Gaza.

“A revisão [do apoio] mostrou que os mecanismos de controlo e salvaguardas da Comissão – significativamente reforçados nos últimos anos – estão a resultar e não há qualquer evidência até hoje de que o dinheiro esteja a ser desviado para utilização imprópria”, concluiu a Comissão Europeia, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira.

“O apoio até hoje vai continuar a ser distribuído pelas organizações que responderam aos pedidos de clarificação e salvaguardas” sobre a utilização do dinheiro da União Europeia, explica ainda a Comissão Europeia, referindo-se à recolha de “informação adicional” para avaliar “possíveis ajustes” no que toca ao financiamento de algumas organizações que se encontram no terreno.