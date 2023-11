Portugal com aumento na produção automóvel

A produção automóvel em Portugal aumentou entre janeiro e outubro em termos homólogos. De acordo com dados da ACAP, “nos dez meses de 2023, saíram das fábricas instaladas em Portugal 264.174 veículos, ou seja, mais 3,3% do que em igual período do ano anterior”.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) revela que a produção de ligeiros de passageiros aumentou 0,5% para 201.661 até outubro, enquanto os ligeiros de mercadorias apresentaram a maior subida homóloga (14,1%), para 57.560. Já a produção de veículos pesados subiu 9,2% para 4.953 até outubro.

No entanto, acrescenta a nota da ACAP, a produção em outubro caiu 22,0% face ao mesmo mês de 2022. O fabrico automóvel na Autoeuropa, a principal fabricante em Portugal, esteve interrompida devido à falta de componentes, tendo apenas sido retomada a tempo inteiro em 23 de outubro. Assim, no mês passado, o número total de veículos produzidos em Portugal foi de 28.135,

Os ligeiros de passageiros e os veículos pesados registaram reduções de 34,6% e de 0,3%, respetivamente, para 20.184 e 782, cada, enquanto a produção de ligeiros de mercadorias no mês em análise subiu 61,7%, para 7.169.

“A informação estatística relativa ao ano de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, salienta o comunicado da ACAP.

A associação sinaliza ainda que a Europa “continua a ser o principal mercado para a “exportações dos veículos fabricados em território nacional — com 88,7%”, apesar de uma quebra de face a outubro de 2022. A Alemanha continua a liderar o ‘ranking’, com 19,9%, seguindo-se França (14,9%), Itália (13,0%) e Espanha (9,7%).