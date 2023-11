Lisboa. Passageiro "alterado" retirado de avião pela PSP

Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no dia 18 de novembro, no Aeroporto de Lisboa, suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física.

A força de segurança explica, em comunicado, que o suspeito, de 31 ano, que se encontrava na “qualidade de passageiro” dentro de uma aeronave, estava “muito alterado a incomodar a tripulação bem como os restantes passageiros e que caso embarcasse colocaria em causa a segurança do voo”.

Assim, o homem foi “removido da posição de estacionamento da aeronave na Zona Restrita de Segurança do Aeroporto”.

Durante o percurso, o homem “mostrou-se muito agressivo, chegando mesmo a desferir um soco no peito do Polícia que o conduzia, tentando prosseguir com as agressões”, acabando por ser detido.

O detido “foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência, por não ter residência em Portugal, sendo presente na Instância Criminal de Lisboa – Secção de Pequena Criminalidade, sita Campus de Justiça – Alameda dos Oceanos n.º 1.08.01, Edifício F, 1990-219 Lisboa”.