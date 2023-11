Altice. Receitas cresceram 11,6% nos primeiros nove meses do ano

As receitas da Altice Portugal cresceram 11,6% para 2.159 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumento 13,5% para os 781 milhões de euros, face a igual período do ano anterior.

Os dados foram avançados esta terça-feira pela operadora que revela ainda que o investimento da empresa foi de 341 milhões de euros no mesmo período.

Olhando apenas para o terceiro trimestre de 2023, a performance operacional “manteve a sua trajetória positiva, o que se traduziu na continuada aquisição de clientes, conjugada com níveis históricos de desligamentos, o que permitiu aumentar a base dos serviços fixos em +4,7% nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido +3,6%”, revela a empresa.

As receitas do segmento consumo registaram o valor de 341 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento homólogo de +3,4%, potenciado pelo crescimento da base de clientes e do aumento do ARPU.

Já a base de clientes únicos continuou a expandir-se e aumentou +1,1% face ao período homólogo do ano anterior, +18 mil adições líquidas em 12 meses, totalizando 1,7 milhões. As receitas do segmento de serviços empresariais fixaram-se em 401 milhões de euros neste trimestre, o que representa uma variação homóloga crescente de +14,4%.

O investimento ascendeu a 110 milhões de euros, “reafirmando-se a aposta continuada na transformação das infraestruturas, em elevados standards de qualidade de serviço, na inovação e no investimento em Portugal”. E a Altice Portugal acrescenta que lidera “em termos de inovação tecnológica e experiência de cliente cada vez mais digital, atingindo 95,6% de cobertura da população portuguesa servida com 5G e com 6,3 milhões de lares e empresas, servidas com Fibra Ótica, em todo o país”.

Na mesma nota, a operadora recorda que a MEO foi considerada como a favorita pelos portugueses, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Marketeer 2023, na categoria de Telecomunicações.

A MEO foi ainda parceira tecnológica da Jornada Mundial da Juventude, envolvendo cerca de 1,5 milhões de peregrinos de todo o mundo, tendo assegurado uma megaoperação tecnológica de excelência e processado 180 TB de tráfego.

Segundo dados publicados pela ANACOM, uma vez mais a MEO foi a operadora que apresentou a menor taxa de reclamações por mil clientes, fruto da forte aposta da Altice Portugal em níveis de excelência na Qualidade de Serviço prestada aos seus clientes.