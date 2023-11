Etapa maratona de 48 horas é novidade em 2024

A 46.ª edição do Rali Dakar, que se disputa na Arábia Saudita de 5 a 19 de janeiro de 2024, tem como principal novidade uma etapa maratona de 48 horas. A prova, que pelo quinto ano se disputa em terras sauditas, contempla 7.881 quilómetros, 4.727 dos quais (cerca de 60% do total) serão cronometrados.

O diretor desportivo da prova organizada pela Amaury Sport Organization (ASO), o francês David Castera, considera a etapa de dois dias a “mais dura” do rali, uma vez que, para além da extensão de 584 quilómetros, os pilotos deverão parar às 16h00 num dos oito acampamentos montados para o efeito ao longo do percurso, em que não terão qualquer comunicação com o exterior.

Nessa etapa maratona, que antecede o dia de descanso (13 de janeiro), os concorrentes dormirão em tendas fornecidas pela organização e não terão assistência exterior e a comida também será distribuída pela organização e consistirá em rações militares.

No dia de descanso, em Riade, capital da Arábia Saudita, será abordado o futuro da transição energética da competição. David Castera anunciou a criação do Dakar Future Mission 1000, um laboratório para estudar formas de reduzir emissões de carbono para a atmosfera e na edição de 2024 da prova haverá 10 veículos selecionados para realizarem até 1.000 quilómetros de forma sustentável “e abrir uma nova dimensão do Dakar com veículos limpos”.

Para o Rali Dakar 2024 estão inscritos 434 veículos divididos por 137 motas, 10 quads, 72 carros (na nova categoria Ultimate, que congrega os T1 protótipos e os T2 de série), 42 Cahllenger (os antigos T3 ou veículos ligeiros protótipos), 36 SSV (que corresponde aos antigos T4 ou veículos ligeiros derivados de série) e 46 camiões.

A prova conta ainda com a participação de três stock (automóveis elétricos), 66 automóveis clássicos e 14 camiões clássicos. No Dakar Future Mission participam seis motas, um automóvel, um camião e dois veículos ligeiros.