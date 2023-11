EUA reiteram ajuda duradoura e permanente

O secretário da Defesa dos EUA, em visita surpresa à Ucrânia, assegurou esta segunda-feira que a ajuda militar norte-americana para enfrentar a Rússia será duradoura e permanente.

“Senhor Presidente, a mensagem que hoje vos transmito é que os Estados Unidos estão convosco e vão permanecer convosco durante muito tempo”, afirmou Lloyd Austin, O presidente ucraniano qualificou a visita como “um sinal muito importante” para a Ucrânia.

Após a reunião com Vlodomyr Zelensky, o responsável pela Defesa norte-americana assinalou que os EUA e aliados “continuarão a apoiar as necessidades urgentes da Ucrânia no campo de batalha e as necessidades de defesa a longo prazo”. Austin mostrou-se “honrado” por se reunir com Zelensky, a quem manifestou “o apoio firme dos Estados Unidos à Ucrânia”.

A viagem a Kiev, de comboio a partir da Polónia, é a segunda do chefe do Pentágono desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Washington é o maior fornecedor de ajuda militar a Kiev e uma redução na ajuda dos EUA representaria um profundo golpe para a Ucrânia e os seus esforços para libertar o sul e o leste do país.

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.