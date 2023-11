Gordura abdominal oculta na meia-idade associada à doença de Alzheimer

Maiores quantidades de gordura abdominal visceral na meia-idade estão ligadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, de acordo com uma pesquisa que será apresentada na próxima semana na reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA). A gordura visceral é a gordura que envolve os órgãos internos nas profundezas da barriga. Os investigadores descobriram que essa gordura abdominal oculta está relacionada com mudanças no cérebro até 15 anos antes de ocorrerem os primeiros sintomas de perda de memória na doença de Alzheimer.

De acordo com a Alzheimer's Association, existem mais de 6 milhões de norte-americanos a viver com a doença de Alzheimer. Em 2050, prevê-se que este número aumente para quase 13 milhões. Uma em cada cinco mulheres e um em cada 10 homens desenvolverão a doença de Alzheimer durante a vida.

Para tentar identificar os riscos de Alzheimer mais cedo, os investigadores avaliaram a associação entre os volumes cerebrais de ressonância magnética, bem como a captação de amilóide e tau em tomografia por emissão de positrões (PET), com índice de massa corporal (IMC), obesidade, resistência à insulina e tecido adiposo abdominal (gordura) numa população de meia-idade cognitivamente normal. Amilóide e tau são proteínas que interferem na comunicação entre as células cerebrais.

“Mesmo que tenha havido outros estudos a ligar o IMC à atrofia cerebral ou mesmo a um maior risco de demência, nenhum estudo anterior ligou um tipo específico de gordura à proteína real da doença de Alzheimer em pessoas cognitivamente normais”, disse a autora do estudo, Mahsa Dolatshahi, investigadora de pós-doutoramento no Mallinckrodt Institute of Radiology (MIR) da Washington University School of Medicine. “Estudos semelhantes não investigaram o papel diferencial da gordura visceral e subcutânea, especialmente em termos da patologia amilóide de Alzheimer, já na meia-idade”.

Para este estudo transversal, os investigadores analisaram dados de 54 participantes cognitivamente saudáveis, com idades entre 40 e 60 anos, com IMC médio de 32. Os participantes foram submetidos a medições de glicose e insulina, bem como a testes de tolerância à glicose. O volume de gordura subcutânea (gordura sob a pele) e gordura visceral foi medido por meio de ressonância magnética abdominal. A ressonância magnética cerebral mediu a espessura cortical das regiões cerebrais afetadas pela doença de Alzheimer. O PET foi usado para examinar a patologia da doença num subconjunto de 32 participantes, com foco nas placas amilóides e emaranhados de tau que se acumulam na doença de Alzheimer.

Os investigadores descobriram que uma maior proporção de gordura visceral e subcutânea estava associada a uma maior captação do traçador PET amilóide no córtex precuneus, a região conhecida por ser afetada precocemente pela patologia amilóide na doença de Alzheimer. Essa relação era pior nos homens do que nas mulheres. Os autores do estudo também descobriram que medições mais altas de gordura visceral estão relacionadas com um aumento da carga de inflamação no cérebro.

“São sugeridos vários caminhos para desempenhar um papel”, disse Dolatshahi. “As secreções inflamatórias da gordura visceral – em oposição aos efeitos potencialmente protetores da gordura subcutânea – podem levar à inflamação no cérebro, um dos principais mecanismos que contribuem para a doença de Alzheimer”.

O autor sénior Cyrus A. Raji, professor associado de radiologia e neurologia e diretor de ressonância magnética neuromagnética do MIR, observou que as descobertas têm várias implicações importantes para diagnóstico e intervenção precoces. “Este estudo destaca um mecanismo chave pelo qual a gordura oculta pode aumentar o risco da doença de Alzheimer”, explicou. “Isto mostra que essas mudanças cerebrais ocorrem já aos 50 anos, em média – até 15 anos antes de ocorrerem os primeiros sintomas de perda de memória da doença de Alzheimer”.

Raji acrescentou que os resultados podem apontar para a gordura visceral como um alvo de tratamento para modificar o risco de futuras inflamações cerebrais e demência. “Ao ir além do índice de massa corporal e caracterizar melhor a distribuição anatómica da gordura corporal na ressonância magnética, temos agora uma compreensão melhor e única dos motivos pelos quais esse fator pode aumentar o risco de doença de Alzheimer”, disse ele.

Em Portugal, cerca de 200 mil pessoas sofrem de demência, uma condição que está em crescimento devido ao envelhecimento da população. A expectativa é que o número de casos de demência mais que dobre até 2050, atingindo os 347 mil. A demência, especialmente a doença de Alzheimer, é uma das principais causas de morte, sendo responsável por 7% dos anos de vida perdidos por morte prematura em Portugal.