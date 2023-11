Microsoft vai contratar cofundador da OpenAI

O responsável pela Microsoft, Satya Nadella, anunciou, eta segunda-feira, que vai contratar o cofundador da OpenAI, Sam Altman, três dias após a decisão do mesmo de se demitir da start-up dedicada à inteligência artificial.

Nada rede social X, Nadella declarou que Sam Altman e Greg Brockman, cofundadores da OpenAI, “irão juntar-se a outros colegas da Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação de IA [inteligência artificial]”.

“Vamos trabalhar para lhes fornecer os recursos necessários para o seu sucesso”, acrescenta o responsável pela Microsoft.

A OpenAI é a empresa que lançou a plataforma de IA, ChatGPT, e que conta com diversos investigadores, nomeadamente a Microsoft.

Altman foi demitido pelo conselho de administração da OpenAI, na sexta-feira, e Greg Bockman demitiu-se ao saber da notícia do despedimento do seu colega.

“O conselho de administração não confia mais na sua capacidade de continuar a liderar a OpenAI”, lê-se num comunicado onde a administração aponta também que Altman “não foi consistente e honesto com as suas comunicações” o que acabou por afetar a sua capacidade de “exercer as responsabilidades”.

Satya Nadella conclui, ao afirmar que na Microsoft estão “ansioso para conhecer Emmett Shear (novo CEO da OpenAI), a nova equipa de liderança e trabalhar com eles”.

Satya Nadella afirmou ainda que a Microsoft vai continuar comprometida com a parceria que mantém com a OpenAI.