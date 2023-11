Javier Milei vence eleições presidenciais na Argentina

Este domingo, o ministro da Economia, Sergio Massa, reconheceu a sua derrota na segunda volta das eleições presidenciais, tendo sido ultrapassado na votação por Javier Milei, o economista ultraliberal, que será o próximo presidente da Argentina.

O futuro chefe de Estado, com 53 anos, e também o candidato mais votado na primeira volta, declarou que “é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos”.

Perante vários apoiantes, na sua sede de campanha em Buenos Aires, Milei declarou que “é uma noite histórica para a Argentina” e que, de agora em diante, “começa o fim da decadência” e a “reconstrução da Argentina”.

“O modelo empobrecedor de castas acabou. Hoje [domingo] estamos a adotar o modelo de liberdade, para nos tornarmos novamente uma potência mundial”, disse Javier Milei sublinhando que “termina uma forma de fazer política e começa outra”, acrescentou.

Sergio Massa, o candidato derrotado, agradeceu “a todos os aqueles que participaram na campanha, uma campanha com momentos ríspidos, aos 11 milhões que votaram em nós, e dizer que os resultados não foram o que esperávamos” anunciado que já tinha ligado para “Javier Milei a dar-lhe os parabéns”.

“Amo a Argentina com a mesma intensidade com que amo os meus filhos e entro noutra fase da minha vida política”, conclui, dado a entender que não se recandidatará no futuro.

Javier Milei sucede Alberto Fernández como novo presidente da Argentina.