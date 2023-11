Euro2024. Portugal consegue a qualificação perfeita após vitória por 2-0 contra Islândia

A equipa das Quinas venceu, este domingo no Estádio de Alvalade, a Islândia por 2-0 num jogo a contar para a última jornada da fase de apuramento para o Euro 2024.

A equipa das Quinas venceu, este domingo no Estádio de Alvalade, a Islândia por 2-0 num jogo a contar para a última jornada da fase de apuramento para o Euro 2024.

Com esta vitória, a seleção nacional termina a fase de apuramento com dez vitória em dez jogos, um feito inédito na história do futebol português. Na Europa é o nono país a consegui-lo.

Para o selecionador Roberto Martínez esta é a segunda vez que leva uma equipa a conquistar a pontuação máxima. Em 2020, a seleção belga, sob o seu comando, também saiu vitoriosa de todos os jogos nesta fase.

O marcador foi inaugurado por Bruno Fernandes aos 37 minutos e, na segunda parte, foi Ricardo Horta quem aumentou vantagem aos 66’.