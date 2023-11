Morreu Sara Tavares

A cantora Sara Tavares morreu, este domingo, no hospital da Luz, em Lisboa, avançou a SIC Notícias.

A artista tinha sido diagnosticada com um tumor no cérebro, há mais de dez anos, segundo o canal de televisão.

Sara Tavares, de ascendência cabo-verdiana, nasceu em Lisboa em 1 de fevereiro de 1978 e tornou-se conhecida do público com a vitória na final da primeira edição do programa Chuva de Estrelas, ao interpretar um tema de Whitney Houston, em 1994.

No mesmo ano, ganhou o Festival da Canção da RTP com o tema Chamar a Música, o que lhe abriu as portas à Eurovisão.

O diagnóstico de um tumor cerebral obrigou a uma interrupção na carreira em 2009, mas acabaria por voltar à música.

Em 2018, foi nomeada para um Grammy Latino e em setembro deste ano, tinha lançado um novo single chamado Kurtido.