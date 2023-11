PS. José Luís Carneiro responde a Pedro Nuno Santos e diz que não aceita lições de como combater a direita

Pedro Nuno Santos criticou, este domingo, José Luís Carneiro, seu adversário na corrida à liderança do PS, mas o ainda ministro da Administração Interna não tardou em responder, sublinhando que não aceita lições de como combater a direita.

"Eu comecei a minha vida política muito jovem, ainda há muito tempo atrás por ganhar precisamente uma câmara ao PSD. Derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS e tornei-me um dos mais jovens presidentes de câmara do país, portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita", disse José Luís Carneiro, à entrada para um encontro com militantes, no Porto, após ter sido confrontado com as declarações de Pedro Nuno Santos.

Os jornalistas ainda insistiram nas críticas que Pedro Nuno Santos lhe tinha feito, acusando-o de lhe dirigir mais ataques a ele do que à direita, mas José Luís Carneiro afirmou apenas que havia ainda um longo caminho.

“Temos ainda um longo caminho para conversar. Conversar entre nós porque somos camaradas e somos amigos em primeiro lugar, mas também para conversar com os militantes e com os portugueses”, salientou.