"Foco é derrotar a direita", diz Pedro Nuno Santos

O socialista Pedro Nuno Santos afirmou, este domingo, que a sua candidatura à liderança do partido está focada em "derrotar a direita" e desafiou José Luís Carneiro a fazer o mesmo.

"O foco desta candidatura é derrotar a direita e não mais do que isso", disse Pedro Nuno Santos, em Coimbra. "Nós estamos concentrados exclusivamente em derrotar a direita e o PSD e é nesse cenário que trabalhamos", acrescentou.

Sobre a candidatura oponente de José Luís Carneiro, o ex-ministro das Infraestruturas adiantou que esperava que esta tivesse “o mesmo foco e a mesma concentração no combate à direita”. No entanto, considera que “simplesmente, não é isso que tem acontecido”. “O meu adversário interno tem preferido dirigir-me ataques, mais do que à direita", acrescentou.

Consigo como secretário-geral do partido, "o PS não vai ser muleta de ninguém", vai antes "batalhar nestas eleições [legislativas] para conseguir ganhá-las", garantiu Pedro Nuno Santos.