Sismo com magnitude de 2,3 na escala de Mercalli sentido nos Açores

Um sismo com magnitude de 2,3 na escala de Mercalli registado este sábado, pelas 13h21 locais, na ilha terceira.

De acordo com a rede do CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, o epicentro foi registado no vulcão de Santa Bárbara, considerado um vulcão ativo, tendo entrado em erupção, pela última vez, em 1761.

Ainda de acordo com a mesma fonte, tendo o sismo sido sentido com intensidade máxima de III na escala de Mercalli, na Terra Chã.