Secretário-geral adjunto do PS apoia candidatura de Pedro Nuno Santos

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, manifesto o seu apoio à candidatura do ex-ministro Pedro Nuno Santos à liderança dos socialistas.



João Torres conhece Pedro Nuno Santos “há mais de 20 anos”, disse aos jornalistas, esse sábado, acrescentando que este está em melhores condições para “mobilizar e galvanizar” o eleitorado.

“Pedro Nuno Santos, que pertenceu muitos anos aos governos liderados por António Costa, é talvez o primeiro corresponsável por o PS ter salvaguardado a sua autonomia estratégica em quatro anos de Governo da Geringonça”, disse ainda.

“Pedro Nuno Santos está à altura de promover a mobilização e galvanização, conseguindo a agregação do eleitorado do PS com a proposta política que será apresentada para essas eleições legislativas”, acrescentou.