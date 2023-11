Ataque a escola da ONU faz 50 mortos, diz Hamas

O Hamas acusou, este sábado, Israel de ter bombardeado uma escola das Nações Unidas na Faixa de Gaza, causando 50 mortos.

Fonte do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza disse, em declarações à agência AFP que o ataque aconteceu durante da madrugada, tendo como alvo a escola Al-Fakhora, gerida pelas Nações Unidas e situada no campo de refugiados de Jabalia, no norte do território.

Esta não é a primeira vez que a escola foi atacada. No início do mês, escreve a imprensa internacional, a escola também foi alvo de um ataque.

A instituição colocou colchões sobre as mesas escolares para abrigar pessoas deslocadas.