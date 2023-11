Emigrante português de 34 anos encontrado morto no Luxemburgo

Um cidadão português de 34 anos, que estava a residir no Luxemburgo, foi encontrado morto há três semanas. O nome do falecido é Márcio Rodrigues, originário de Vila Verde, no distrito de Braga. Apesar da descoberta ter ocorrido há algum tempo, apenas agora o corpo foi identificado.

Márcio Rodrigues estava incomunicável desde 20 de junho, conforme relatado pelo jornal 'O Vilaverdense'. A família estava sem notícias dele e desconhecia o seu paradeiro e estado de saúde.

As autoridades luxemburguesas estão atualmente a investigar as circunstâncias da morte e não excluem a possibilidade de crime, conforme mencionado pelo referido jornal.