Serviço de cirurgia geral no Hospital de Vila Nova de Famalicão suspenso de sábado a quarta-feira

O serviço de cirurgia geral no Hospital de Vila Nova de Famalicão ficará suspenso das 8h de sábado até às 8h de quarta-feira, conforme anunciado pelo Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA). Durante esse período, os utentes que necessitarem de cuidados urgentes nessa especialidade devem entrar em contacto antecipadamente com a linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientações sobre outros hospitais na região.

Essa limitação nos serviços de saúde é resultado da recusa dos médicos em ultrapassar as 150 horas anuais de trabalho extraordinário, conforme exigido por lei. Este é o sexto episódio recente em que o CHMA anuncia o fecho temporário desta urgência.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) avalia que o serviço está a enfrentar um período crítico da sua existência. Tal deve-se a diversos fatores, incluindo a escassez global de recursos humanos na área da saúde, a excessiva procura dos portugueses por cuidados de saúde de emergência hospitalar e a histórica dependência do trabalho extraordinário por parte dos profissionais de saúde para manter o funcionamento da rede de Serviços de Urgência.