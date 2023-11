Detido em França senador acusado de drogar deputada para a violar

O senador Joël Guerriau, membro da Assembleia Nacional francesa, foi detido pelas autoridades francesas após acusações de ter drogado uma deputada, com intuito de, alegadamente, abusar sexualmente a mesma.

O acontecimento em causa terá ocorrido na passada terça-feira, quando a vítima, identificada por fontes próximas do processo como deputada, se começou a sentir indisposta após uma bebida em casa de Guerriau, membro do partido centrista Horizontes e aliado do antigo primeiro-ministro Edouard Philippe.

Exames médicos posteriores confirmaram a presença de vestígios de ‘ecstasy’ no organismo da mulher.

O Ministério Público, em Paris, acusa o senador de “administrar a uma pessoa, sem o seu conhecimento, uma substância suscetível de afetar o seu discernimento ou o controlo dos seus atos, a fim de cometer uma violação ou agressão sexual”.

Mais tarde, subsequentes buscas em casa do senador, revelaram a presença de várias drogas e análises ao sangue, do próprio Guerriau, apontaram positivo, com vestígios de anfetaminas, opiáceos, canábis, cocaína, metadona e MDMA, de acordo com fontes de investigação citadas pelo BFMTV, um canal de notícias francês.

A defesa de Guerriau negou as acusações. O senador e a vítima estiveram hoje presentes numa acareação que, segundo o advogado Rémi-Pierre Drai, permitiu a Guearriau reafirmar a sua versão dos factos, excluindo qualquer indício de crime.