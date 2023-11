Libertado João Carreira, jovem que planeou ataque à FCUL, no âmbito da lei da amnistia

Recorde-se que o indivíduo estava obcecado por vídeos de massacres em escolas e tinha um plano detalhado para realizar uma chacina numa ala da faculdade frequentada por alunos do curso de engenharia informática, ao qual ele também pertencia.

O FBI sinalizou a atividade do jovem, que frequentava regularmente sites violentos relacionados com massacres em escolas nos EUA. As autoridades norte-americanas compartilharam essa informação com a Polícia Judiciária portuguesa, desencadeando uma operação para localizar o suspeito.

Após dias de vigilância, as autoridades descobriram um plano concreto para o ataque, incluindo detalhes sobre a hora e local. O ataque estava supostamente programado para o dia seguinte à detenção. O jovem não tinha ligações a grupos extremistas em Portugal e não era monitorizado nesse contexto. Era descrito como uma pessoa instável, com dificuldades de adaptação, cujas atividades na internet indicavam perigo iminente.

O plano incluía o uso de várias armas brancas, como facas, catanas, uma besta com dardos e engenhos incendiários. O ataque estava direcionado aos colegas de faculdade, e o suspeito foi submetido a interrogatório judicial e avaliação psicológica. A ação da polícia foi elogiada por impedir uma potencial atividade terrorista.

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa colaborou desde o início da investigação, que foi desencadeada devido a suspeitas de um atentado direcionado a estudantes universitários. O comunicado da Polícia Judiciária destacou a apreensão de várias armas proibidas e outros itens suscetíveis de serem usados em crimes violentos, além de documentação e um plano detalhado da ação criminosa.