Hamas anuncia morte de mais um refém

O Hamas diz que não manteve reféns nos hospitais de Gaza, tal como as autoridades israelitas acusaram, esta sexta-feira.

Em comunicado, hoje divulgado, a organização explica que transferiu alguns dos reféns para outros centros médicos para que possam ser assistidos “devido à gravidade do seu estado de saúde”, que atribui aos ataques do Exército israelita.

Entre os reféns, está um que teve de receber “cuidados intensivos” num hospital. Depois de ter recuperado, foi novamente transferido para o local de cativeiro, no qual acabou por morrer na sequência de“ataques de pânico que sofreu em resultado de repetidos bombardeamentos em torno do seu local de detenção”.

O último balanço de mortes publicado pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista, dá conta de que 24 doentes morreram, nas últimas 24 horas, no hospital al-Shifa. Este hospital, de acordo com a mesma fonte, está sem eletricidade.

As mortes acontecem numa altura que, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qidreh, existe uma paragem de equipamentos médicos vitais nos hospitais, devido ao corte de energia.