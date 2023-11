Sindicatos da Polícia espanhola acusam da extrema-direita coações e ameaças em manifestações

Alguns sindicatos da polícia espanhola, nomeadamente o União Federal da Polícia (UFP), Jupol e Sindicato Unificado da Polícia (SUP), acusaram, esta sexta-feira, o partido da extrema-direita, Vox, de coações e ameaças a agentes nos protestos dos últimos dias, em Espanha.

Várias cidades espanholas têm sido, ao longo da semana, palco de diversas manifestações e protestos contra a amnistia de separatistas catalães negociada pelo partido socialista espanhol, o PSOE.

As manifestações têm tido o apoio e participação de dirigentes do Vox, e são, diariamente, convocadas nas redes socias para o início da noite, junto a sedes do PSOE.

Os maiores protestos têm tido palco em Madrid, junto à sede nacional do partido socialista espanhol, e têm culminado com distúrbios e cargas polícias.

O que suscitou críticas por parte de vários sindicatos policias, foi o comportamento do deputado do Vox, Javier Ortega Smith que, na passada noite de quinta-feira, dirigiu-se aos polícias no local, apresentando-lhes o cartão de deputado, e dizendo estar ali “como observador” e que o grupo do seu partido tinha ido com câmaras para fazer gravações em caso excessos por parte da unidade anti distúrbios.

O UFP, em comunicado, considerou o comportamento do deputado de extrema-direita como um “despropósito” e de extrema gravidade. “Nem o senhor Ortega nem nenhum deputado têm autoridade para ameaçar, coagir ou tentar dirigir qualquer trabalho da polícia”, defendeu o sindicato policial.

O mesmo sindicato lembrou ao Vox que os agentes de segurança que estão nas manifestações contra o PSOE são os mesmos que, por exemplo, protegeram o líder do partido, Santiago Abascal, quando foi apedrejado num comício em Vallecas, no sul de Madrid.

“Instrumentalizar o trabalho da Polícia, em função de quem está por trás dos cartazes, é um erro grave", acrescentou o UFP, que apontou que os polícias não são "capangas" ou "lacaios" de ministros, seja qual for a cor do Governo.

Outro sindicato policial espanhol, o Jupo, condenou o comportamento do deputado Ortega Smith e, citado pela agência EFE, explicou que “aquilo que os responsáveis políticos devem fazer é apelar à calma”, pois não se pode consentir nem justificar violência, sobretudo, violência contra as forças de segurança.

O SUP seguiu a mesma linha dos outros sindicatos e ainda condenou que os dirigentes do Vox coloquem em pé de igualdade a polícia, que tem a missão de repor a ordem pública, e pessoas violentas que se têm infiltrado nas manifestações em frente da sede nacional do PSOE.

“O SUP pede há anos câmaras de uso unipessoal para todos os colegas que atuam na ordem pública. Não temos nada a esconder, senhor Ortega”, disse o porta-voz do sindicato, Jacobo Rodríguez.