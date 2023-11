Violação das regras financeiras penaliza Everton em dez pontos

O Everton foi penalizado com menos 10 pontos na Liga inglesa de futebol, por infração das regras financeiras da competição. A decisão anunciada esta sexta-feira surge depois de o clube ter registado perdas de quase 427 milhões de euros quando o limite é de 120 milhões

O clube tinha reportado na última época perdas nos últimos três anos, que ascendiam a 372 milhões de libras (cerca de 425 milhões de euros). As regras da Premier League para a sustentabilidade financeira admitem para um período de três anos o máximo de perdas até 105 milhões de libras (120 milhões de euros), números muito abaixo dos apresentados pelos ‘toffees’.

O clube reagiu com “choque e desapontamento” e anunciou que irá recorrer da decisão. Em comunicado, o Everton falou numa penalização "desapropriada e injusta" e prometeu "monitorizar com grande interesse as decisões tomadas noutros casos”, sem citar clubes. A imprensa especializada afirma que os “toffees” se referem a Manchester City, Manchester United ou Chelsea.

Há algumas semanas especulou-se que a punição poderia ser de 12 pontos, mas ainda assim a retirada de dez pontos atira para o Everton para o último lugar da Liga, com os mesmos quatro pontos do Burnley.

A equipa, treinada por Sean Dyche e que conta com os portugueses João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti, soma quatro vitórias, dois empates e seis derrotas,.

Esta é a punição pontual mais pesada de sempre do campeonato inglês, e apenas a terceira da história da Premier League. Até agora apenas Portsmouth (9 pontos, em 2009/10) e Middlesbrough (3 em 1996/97) tinham sido penalizados desta forma.