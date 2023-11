Snoop Dogg vai deixar de fumar canábis

Foi através das suas redes sociais que o artista Snoop Dogg anunciou que irá deixar de fumar canábis.

Apesar de não ter oferecido mais pormenores sobre a sua decisão, o rapper adiantou que a tomou depois de “muita ponderação e após conversar com a família”. “Por favor, respeitem a minha privacidade”, rematou.

Snoop e os canábis estiveram sempre ligados durante uma carreira de décadas. Em tempos, o cantor chegou mesmo a contratar uma pessoa para enrolar os seus “charros”.

Em respostas à partilha de Snoop, alguns fãs receberam a notícia com uma boa dose de ceticismo. “Hoje não é o dia da mentira, Snoop”, comentou um internauta.

Outra pessoa, respondeu que achava que o anúncio de Snoop era uma “cortina de fumo” e que o rapper vai apenas “dar um descanso aos pulmões”.

No entanto, no Instagram, um seguidor de Snoop pareceu levar a sua mensagem a sério: “Tive uma embolia pulmonar no ano passado e tive que parar de fumar também (...) Eu sei o quão difícil é essa transição, especialmente para alguém como tu. Leva todo o tempo que precisares”, escreveu.

Um outro internauta elogiou o artista por anunciar publicamente que havia desistido, considerando todo o dinheiro que ganhou promovendo abertamente a canábis.